教育部體育署109年度績優學校體育團體及個人頒獎典禮明天頒發終身成就獎及學校體育奉獻獎兩項特別獎，其中學校體育最高榮譽的終身成就獎由「台灣排壇儒俠」詹清泉獲得，學校體育奉獻獎分別由中華民國體育學會、台灣體育運動管理學會、台大退休教授康世平及師大退休教授麥秀英獲得殊榮。

今年度獲頒終身成就獎的詹清泉教授，過去有「台灣排壇儒俠」封號，曾入選1966年第5屆亞運排球主力攻擊手，也曾於1974年獲選外交部外派中南美洲擔任教練，後來擔任台灣師大排球隊教練13年，並擔任中華排球代表隊教練、技術顧問、領隊等職，終身致力推廣排球運動不遺餘力，此外更執筆出書，因此頒發終身成就獎，感謝詹清泉對於體育教育的奉獻。

至於學校體育奉獻獎項，共有2所民間單位及2名個人獲獎，獲獎者之一中華民國體育學會，是寶島第一個成立的體育學術團體，以推動「體育與運動相關學術研究與發展，強化國際體育與運動相關學術活動」為宗旨，長期辦理國際體育教學研討會提升台灣學校體育教育影響力，自民國1998年起受教育部委託辦理「體適能333」專案迄今，對於國內體適能推廣功不可沒。

台灣體育運動管理學會為由為了推動台灣運動學術與產業發展的專家學者創立，至今創會達20年，引用國內外先進管理理論，共同研究體育運動管理相關領域知識，協助解決實務問題，並培育強化體育教師與從業人員專業知能，辦理數百場體育與產業增能研習，協助教育部推動學生游泳與自救教學政策，更輔導共約600所各級學校提升體育教學環境品質，興整建體育設施。對於體育發展有卓越貢獻。

學校體育奉獻獎個人獲獎者康世平教授，擔任台灣大學體育室主任12年期間，帶領體育室同仁推動體育教學與研究、體育活動與競賽、體育場地設備管理及其他體育事務等，提供全校師生員工舒適的運動環境及多元化體育活動，並促成台灣大學體育館籌建推動；麥秀英曾獲選師鐸獎，對於教育的貢獻備受肯定，即使已經退休，仍會在大學裡兼任運動舞蹈等課程。

(中時 )