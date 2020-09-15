吳仁惠生前最後影片。(影／取自YouTube)

36歲韓國女星吳仁惠，14日驚傳在家輕生，經搶救一度恢復脈搏與呼吸，遺憾15日深夜仍傳出不幸離世消息，讓外界震驚又難過，其實，她2天前曾在YouTube上傳影片，其中出現的詭異畫面，現看來令人寒毛直豎，引起熱議。

吳仁惠之前會透過YouTube影片分享日常生活，12日她上傳了標記為「仁惠的生活48話」的影片，看標題沒有太大問題，不過按之前的影片順序，應該為「46話」，等於她把原先的46話重新編輯後，跳過47話發出，這是網友認為詭異的第1點。

再來影片48秒開始，畫面不斷重複吳仁惠拿起梳子敲打自己脖子，且持續1分鐘，看起來就像砍自己脖子一樣，越看越詭異，在1分31秒處時，還出現機械人聲說：「我要死了」，並正好接上吳仁惠說的：「知道吧？」2詭異之處讓人毛骨悚然。

雖然她告知影片中有卡卡的部分，並提醒網友跳過影片「錯誤畫面」，代表她本來就知道影片有問題，但她不是選擇剪輯而是直接釋出，如今看來，就像是她發出的輕生訊息。最後，包括影片的「48話」，還有出現錯誤的「48秒」，加上她是在影片公開後2天，也就是「48小時」輕生，而48這個數字似乎有特別意義，引起網友熱議。

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