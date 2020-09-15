來自TiktTok的影片，一架美國海軍的F/A-18E戰機，從航空母艦上起飛，然而起飛的瞬間，安裝在機腹的油箱也掉入海裡了，顯然是發生了故障。

The Drive報導，雖然英國、法國、俄羅斯與中國大陸，都有航空母艦，但是它們都無法與美國的航空母艦相提並論，美國航艦有著最大的噸位以及推力強大的彈射器，能夠將25噸級的飛機，在300英尺(91公尺)內，速度從零提高到130節(時速240公里)，從而使滿掛武器的戰機離開甲板。

許多美國海軍飛行員形容，彈射器瞬間加速的感覺，就像被重擊一樣，確實如此，身體大約會承受4倍重力的壓力，在這種情況下，戰機的外掛裝備還是沒繫牢，也會被抛離。1部來自TiktTok的短片，F/A-18E超級大黃蜂戰機在離開彈射器時，安裝在機身中線的480加侖油箱，如同炸彈一樣抛進了水裡。

目前尚不清楚發生了什麼事，有可能是油箱沒有正確固定，或者是電子系統故障，導致釋放了這枚油箱。無論如何，沒有人受傷，這是值得慶幸的事。

一枚外掛油箱不算貴，大約只有數千美元，所以這起事件的損失不算太大。但是這種事最好以後別再發生，因為美國海軍有一項改裝計畫，準備將先進紅外搜索/跟踪系統（IRST），就安裝在480加侖油箱的前端，這套光電搜索裝備，會是除了雷達以外的另一套環境偵測與標定裝置，它的成本自然昂貴得多。也就是說，以後F/A-18E戰機，不能隨意抛棄中線油箱，否則會失去昂貴的觀測裝備。

(中時新聞網)