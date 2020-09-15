繼重新營運峴港航線後，越捷航空重啟所有國內航線，為歡慶此特別的時刻，越捷航空祭出國內線超級優惠機票。

目前越捷航空每日提供4班峴港至胡志明市的來回航班，以及3班峴港至河內的來回航班，而自2020年10月起，此兩條航線將增加至每日7到10班。此外，越捷將提供每日1班峴港至海坊市的來回航班、每周5班峴港至大叻的來回航班以及每周4班峴港至邦美蜀市、芹苴及芽莊的來回航班。

歡慶此特別的時刻，即日起至2020年9月17日，越捷航空祭出180萬張越南國內全航線新台幣0元（稅費外加）起的超級優惠機票，更多訂票細節與航班資訊可上越捷航空官方網站www.vietjetair.com（http://www.vietjetair.com）、越捷APP「VietjetAir」點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心。

機票使用時間自2020年10月10日至2021年5月31日（國定假日除外），快把握機會預定機票，體驗大叻、富國島、芽莊及峴港等萬種風情。

確保旅客與機組員安全一直都是越捷首要任務，所有旅客皆須遵守各項預防措施，如填寫健康聲明及配戴口罩，並於行動裝置上安裝Bluezone 追蹤裝置APP等措施，越捷航空以最高規格實施各項防疫措施，以預防疫情擴散之風險。

(工商 )