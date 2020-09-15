台灣虎航歡慶6周年，即日起推出「超級鐵粉出任務」活動，將有6大任務請虎迷們一同來解鎖。只要完成其中5項任務，即有機會一人獨得未來不限航點機票2張，共計5位名額；若是6項任務全都完成，即有機會一人獨得未來不限航點機票6張，共計6位名額，預計將送出共46張機票大獎，強力號召各路虎迷總動員，一起來挑戰！

本月16日至9月21日連續6天，於台灣虎航官方粉絲專頁（www.facebook.com/TigerairTaiwan）每日都有熱身賽，考驗虎迷過往對台虎活動的忠誠度與參與度，依序請虎迷分享包括珍藏的「搭乘台虎飛機的照片」、「有虎將的照片」、「台虎旅展攤位照片」、「虎妞虎寶照片」、「參加的台虎活動照片」、「台虎的周邊商品」，每日將從分享名單中分別抽出6名虎迷贈送精美小禮物。

暖身結束後，緊接就是6大任務正式開跑，自9月22日至9月27日連續6天，依序為任務一「虎將LINE你了」，購買貼圖並贈送給好友，讓虎將隨時陪你聊天不寂寞；任務二「台灣虎航航空體驗營」，10月至12月好評加碼再推出航空體驗營，體驗台虎機場工作人員的一天；任務三「台虎＆佐賀祭」，9月26日至9月27日相揪親朋好友一起去淡水漁人碼頭有趣市集的台虎&佐賀攤位，品嘗從佐賀直送的極品美味佐賀牛。

任務四，到台虎全新電商平台虎禮選（tigerselect）預購期間限定的台虎「六周年限量紀念T恤」，另有其他台虎logo商品好評熱銷中，並提供會員專屬購物優惠；任務五「台虎6周年真心祝福」，就是要虎迷大聲說出對台虎的生日祝福；任務六「捕捉台虎小飛機」，隨時注意停靠在foodpanda外送員機車車箱上的台虎小飛機，並拍下雙機合體的難得畫面。

上述6個任務都兼具台虎精神及趣味性，只要順利完成5個以上的任務就有機會參加抽未來機票大獎，若是無法完成5個以上也同樣有抽獎機會，會從各個任務的完成名單中分別抽出6名虎迷贈送精美小禮物，請密切關注台虎官方粉絲團公布的各任務通關方式，更多活動相關訊息請見活動網頁（6anniversary.tigerairtw.com）。

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