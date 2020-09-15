位於中國大陸與緬甸交界的雲南省瑞麗市最近發現3例輸入型新冠病毒感染病例，當地政府已於周二宣布封城，進入「防疫戰時狀態」，並對21萬居民進行大規模核酸測試。

綜合陸媒與外媒報導，雲南省瑞麗市政府今天表示，在發現3例輸入型新冠病例後封城，病例均為緬甸人，從邊境偷渡進入雲南。瑞麗已於周一晚間宣布「封城」措施，並且對當地全體居民進行大規模核酸檢測。所有居民必須居家隔離，等待入戶核酸測試，所有人員不允許離開或者進入這個城市，時間暫訂為一周。

瑞麗定點收治醫院已全部清空，備妥床位迎戰。從瑞麗市抽調的第一批醫療隊已經全部到崗就位，隨時可以開診。根據雲南省統一調度部署，大理州已抽調200餘名醫護人員，連夜支援瑞麗防疫第一線。

此外，雲南8個邊境州(市)、25個邊境縣(市)亦立即進入「防疫戰時狀態」。

陸媒指出，32歲的緬甸籍楊某帶著3個孩子和2個保姆從緬甸偷渡入境大陸雲南省，暫住瑞麗市楊某的姐姐家。楊某和她的其中一個保姆在入境一周後出現不適，才到醫院做核酸檢測，並於9月13日確診。在此期間，楊某曾到過菜市場、商場、公園、餐廳、健身房等地，途中有佩戴口罩。

中國大陸已有一個月未出現本土病例， 目前只有零星輸入病例出現。由於「十一」國慶假期即將到來，瑞麗以及周邊一些城市是雲南省內著名的旅遊區，「封城」會影響不少人的出行計劃。

緬甸目前新冠疫情並不嚴重，但在近期確診病例快速增長。截至9月14日早上，單日新增219個病例，全國累計確診3015例、死亡24例。

(中時新聞網)