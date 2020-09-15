中央氣象局指出，明（16）各地高溫多在33至36度，大台北等地甚至有36度以上高溫出現的機會，屬於「秋老虎」的天氣型態。針對菲律賓附近的熱帶低壓，前預報中心主任吳德榮表示，颱風紅霞最快有機會在明天生成。

氣象局臉書上說明，明白天普遍暖熱，屬於秋老虎的天氣型態，各地高溫多在33-36度，其中，大台北、南投、彰化以南地區及花東縱谷有局部36度以上高溫出現機率；降雨方面，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象局提到，菲律賓西方近海形成一個新的熱帶性低氣壓，有發展為輕颱的趨勢，預測路徑朝西北西移動，對台灣無直接影響。

吳德榮在《三立準氣象》中表示，目前南海的熱帶低壓似乎沒有共伴效應的條件，預計最快會在16日成颱，18日快到越南，以模擬預報來看，準紅霞將往西北西前進，19日登陸越南，18日外圍水氣會讓台灣天氣稍不穩定，午後降雨範圍、機率增加。周末北台灣因鋒面直接影響，會轉變陰天或雷雨天氣，氣溫明顯下降。

氣象局說明，周五鋒面接近，天氣開始不穩，北部、東北部轉為有雨，周末由於鋒面通過及東北風增強影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，且高溫略降，早晚有秋涼感。

(中時新聞網)