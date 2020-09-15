楊嫌犯案兇刀。（仁武分局提供／洪浩軒高雄傳真）

大約20位民眾憤恨不平聲稱是死者家屬，疑似在等楊嫌回警局，要代替死者向他討公道。（洪浩軒攝）

高雄市大社區驚傳兇殺命案！仁武分局15日下午15時40分接獲民眾報案，稱1名男子倒臥在大社區文明路的一處空地，警方到場時，發現該男子脖子有刀傷，已無生命跡象，兇手作案後逃離現場，警方4小時後在楠梓區一處旅館逮捕74歲的楊姓嫌犯。

據了解，64歲的李姓死者從事建築工程事業包商，家境富裕，平時有運動習慣，事發當時李正出門運動，碰上好友也是生意夥伴的楊嫌，2人短暫停留談天，疑似財務糾紛發生口角，楊嫌便拿出預先藏好的兇刀往李男刺過去，隨後重傷的李男逃跑，但楊嫌窮追猛打，最後李男負傷過重倒臥農田邊，楊嫌見李倒下，趕緊騎乘重型摩托車逃離現場。

由於當時李男鄰居目睹過程報警，警方便依據監視器循線在晚間7點多在楠梓區一處旅館捕獲楊嫌，並搜獲20公分長的兇刀及血衣，警方逮到楊嫌時坦承犯案，根據診斷，李男四肢皆有刀傷，頸部的刀傷是致命傷，警方將依殺人罪將楊嫌移送檢方。

警方逮捕楊嫌準備將他壓解回警局時，在8時50分左右仁武分局外聚集大批民眾，大約20位民眾憤恨不平聲稱是死者家屬，疑似在等楊嫌回警局，要代替死者向他討公道，幸虧警方及時察覺，並沒有再引發其他事端。

(中時 )