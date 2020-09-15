會員日限定旅宿體驗享專人導覽遊逛松山文創園區，另每房加贈松菸專屬繪本1本。（eslite hotel誠品行旅提供）

「誠品迷聚樂部︱會員日限定旅宿體驗」雅緻客房每晚4999元。（eslite hotel誠品行旅提供）

中秋連假前的文青盛事「誠品年度會員日」，eslite hotel誠品行旅為同步歡慶，將於9月25日至9月27日期間，推出限時3天的「誠品迷聚樂部│會員日限定旅宿體驗」，為回饋誠品會員每晚住宿4999元起（專案內容加贈之禮遇及體驗活動，價值高達1萬3840元），每日限量20間。於9月25日入住的旅客，可享會員之夜由飯店至誠品信義店的專車接駁禮。業者表示，許多優惠包在住房專案裡，送很多、真的是住到賺到。

初秋宅旅行享受一站式飯店體驗，誠品行旅推出會員日限定旅宿體驗，雅緻客房每晚4999元、經典客房每晚5999元、行政套房每晚7999元，每日限量20間，包括可提前至中午12點辦理入住、翌日下午3點退房，隔天醒來則有專人將早餐送至客房享用，還可體驗由瑜珈健身教練帶領的Good Morning戶外晨醒瑜珈，於松菸池畔上課，呼吸芬多精。

還可享The Chapter Café巴洛克花園雙人下午茶招待券、誠品電影院觀影票券，於電影文青朝聖地舒緩身心，還有質感旅人專屬好禮；另外，每天下午安排專人導覽遊逛松山文創園區，並加贈松菸專屬繪本一份給參與導覽的房客。想預訂3天2夜的房客，可享第2晚半價優惠，並加贈限量好禮，包括觀光巴士4小時票、台北捷運1日券及台北101半日門票等票券套組（每套價值600元）。

此外，更首度開放深受藝文人士鍾愛的「人文套房」，將其打造為一處人文聚場，從每天中午12：00至晚間23：00，有一系列互動活動，包括聆賞由誠品音樂精選的黑膠音樂、近距離體驗猿田彥日籍咖啡師現場手沖、郭錦如紀念學苑黑白底片沙龍攝影、巧偶花藝‧設計與I.A.N Design x微觀生活創意手作、天賦設計所提供人類圖探索等，入夜後可至聚聚微醺酒吧與旅伴聊天放鬆。

(中時 )