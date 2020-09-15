儘管天氣還是相當炎熱，不過台灣四季已經進入秋天，秋高氣爽時節最適合慢跑，9月開始各式路跑、鐵人三項、越野活動更加活躍，民眾想在戶外運動時同時體驗好空氣與美麗的風景，可以參與「越野運動」。

「越野一哥」周青最近與有氧飲品老虎牙子合作，邀請「超級鐵人」謝昇諺一同感受越野跑，活動透過線上免費報名，上線不到一個月便有500人報名，主辦單位日前從報名者中選出10位熱愛戶外運動的民眾，名單公佈在老虎牙子臉書粉絲頁，入選者可於9月27日參加「跟著超級野人跑秘境」活動。

今年全球受到新冠肺炎疫情影響，許多活動都取消或延期，不過台灣防疫有成，民眾也恢復以往生活，並透過運動增強抵抗力，周清和謝昇諺提醒喜愛戶外運動的民眾，從事越野、鐵人三項運動時，要記得充足的訓練與準備，還有隨時注意戶外環境與個人身體狀況、平常心比賽，大家用快樂的心和正確的準備來運動，才強身又紓解生活壓力。

(中時 )