交通部統計，高雄死亡車禍案件數占六都之首，研判原因與高雄大型車、機車數都占最高比例有關，高雄市長陳其邁15日下午市政會議特別提出，100年至107年車禍死亡人數逐年下降，108年卻反彈回升，這種血淋淋的事故令人痛心，他當場指示各局處通力合作，把防範死亡車禍事故列為市政重要目標。

市府指出，高雄市277萬人口，卻有203萬輛機車，每1000人就持有約730輛機車，此外，受到工業城市發展背景，大型車2萬5000餘輛，是六都最多，造成高雄交通事故特性除機車、老年人、酒駕外，還有大型車也是車禍案件較高因素。

陳其邁說，就職典禮當天他就表示，為市民解決日常小事是他相當重視的，因此日前看到上班時段民族路、同盟路、建工路口施工，他才會那麼不以為然，要求相關單位以後絕不可以，同樣的，107年交通事故死亡人數降到280人，去年又增加到351人，今年上半年又有175人，全年下來可能又超過300人，「這種血淋淋教訓令人痛心，不允許、也不應該再發生」。

他要求市府各局處積極展開防制作為，包括路面、號誌等相關措施該檢討改善立刻進行，警察局對於易肇事路口加強執法。

高市交通局指出，交通事故嚴重度常與速度與交通違規有關，未來將透過道安會報整合交通局、新聞局、教育局、社會局、青年局等局處資源，並透過工程、執法、教育宣導等手段加強機車族、高齡者及大型車用路安全，同時持續追蹤多事故路口路段，擬定改善措施，加強公共運輸提升及運用科技執法，以減少交通事故發生。

(中時 )