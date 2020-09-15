補助退燒，電動機車銷售面臨瓶頸，台灣智慧移動產業協會（SMAT）表示，政府應重視低碳交通與綠色運具，並將集結上中下游業者共同連署，支持電動機車發展，力挺政府喊出的「2030電動機車新售35％」永續目標，並訂下短期衝刺「2024電動機車破百萬台」的目標。

SMAT預計於9月17日本週四舉辦產業連署記者會，從上游的車材供應廠、ICT產業、電動車儲能業者、電動機車大廠一直到最下游的傳統機車行，共同向政府喊話，這是智慧移動產業鏈有史以來最大集結。

SMAT理事長王健全表示，世界各國均積極發展運具電動化並提供補助，但2020年開始，台灣對電動運具的支持力道減緩，導致電動機車銷售數量衰退，這對去年響應政府政策，積極投入電動機車生產的廠商不盡公平。

SMAT秘書長郭錦程表示，這次產業連署目的就是要響應政府政策，《臺灣永續發展目標》正是台灣配合《聯合國永續發展目標》所制訂的政策綱領，2019年在行政院蘇貞昌院長任內拍板定案。好的政策就是要超前部署，政府已有遠見制定政策目標，要與國際接軌，就應該堅持走對的路，帶著產業一齊往前走。

過去經營傳統機車行的立信輪業董事長張楨彬表示，以前政府砸大錢補助電動機車卻毫無成效，直到近三年來，傳統機車行才從消費者的反應中，看到充滿希望的電動機車產品。因此希望政府能持續鼓勵電動機車產業，傳統機車行才有發展機會。

根據國內現況，目前在第一階段達成減碳目標的就是運輸部門。因此，SMAT呼籲政府要再接再勵，並設定短期目標「2024電動機車破百萬台」，讓減碳政策績效長紅，同時讓台灣推動電動機車的成功發展經驗，成為全球典範。

(中時 )