受惠於全球超寬鬆貨幣政策與美元走貶，金價漲勢再起，紐約期金周二續漲0.8％，站上1,980美元，創半個月新高，近日內可望再度收復2,000美元大關。

紐約期金繼周一大漲0.8％後，周二續揚近1％，一度站上1,980美元，2,000美元大關已近在咫尺。

今年爆發新冠肺炎疫情，全球經濟大衰退，各國為了振興經濟紛紛祭出大規模的貨幣寬鬆措施，加上美元走貶，在避險與投資買盤同步搶進下，金價今年大放異彩，8月份更一舉飆破2,000美元，改寫新天價，最近雖然出現拉回整理，但今年迄今漲幅仍高達30％。

聯準會（Fed）周二召開為期兩天的例會，市場預期本次會議將按兵不動，並重申超寬鬆的貨幣政策不會改變，此一預期亦是支撐金價的原因。

由於日本下任首相將繼續推行以超寬鬆貨幣政策為主的安倍經濟學，日本10年期公債殖利率周一下探0.109％，創5周新低。國際公債殖利率下滑刺激買盤湧入金市。

此外，根據CME集團的最新統計顯示，周一金市淨多頭部位大增近7,200口，顯示交易員黃金操作再度翻多。

(工商 )