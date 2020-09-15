摩根大通發表研究報告指出，受惠於聯準會貨幣寬鬆政策的支撐、全球經濟解封與科技業獲利強勁，美股基本面復甦力道優於市場預期，標普5百指數可望續創歷史新高，今年目標價上看3,600點，較目前水位高出6％。

美股周二在科技股領漲下持續走高，道瓊工業指數跳空開高逾200點或0.8％，來到28,208點，標普5百與那斯達克指數分別大漲0.9％與1.2％。

美股短線一度出現拉回整理，摩根大通表示，這波回檔屬於「健康的」拉回，主要是技術面所造成，包括價量指標過熱與系統性的賣壓。

摩根大通指出，對於受疫情衝擊最大的企業來說，第二季可能就是營運的谷底，隨著經濟復甦，以及企業與消費者行為逐步回復正常，獲利將可持續反彈。

報告表示，美企第三季的獲利反彈速度優於市場預期，因此美股可望進一步上攻，標指今年高點目標價仍看3,600點。

經濟從第二季封鎖快速彈升同時也帶動多項市場指標強勁反彈，其中摩根大通衡量成長、信心、流動性與通膨的綜合指標美國量化總經指數就呈現經濟正處於V型復甦。

摩根大通指出，美國製造業儘管不是欣欣向榮，但已回穩至穩定成長，而包括貨車運貨量與房市開工許可等領先指標也都保持上揚的趨勢，都指向經濟前景看漲。

經濟指標走強應會反映在企業獲利上，摩根大通預估，隨著需求反彈與利率成本下滑，標普5百指數成份企業的獲利率在2021年下半年就可重返疫情爆發前的水準，預估今年底標普5百大企業每股盈餘將達136美元，2021年將增至170美元，兩項數據都高於華爾街的共識值130與166美元。

不過，儘管看好美股後市，摩根大通也強調，最大的風險在於美國大選，報告指出，每一個政府都會有政策的不確定性，而不確定性往往會衝擊投資信心。此外，若未能推出新的紓困方案也可能會扼殺多頭行情。

(工商 )