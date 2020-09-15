高雄市警察局長劉柏良。（警政署提供／中央社）

高雄市警察局長劉柏良上任後，首波警界人事調動在15日傍晚發布，這波異動是組長、所長等35名2線3星、2線2星的中階警官人事案，其中有2名警務員黃義彰、黃茂菘升任警務正，另曾拿下奧運跆拳銅牌的紀淑如，則由六龜分局警務員調市刑大警務員。

編號 新 任 姓名 原 任

單 位 職 稱 單 位 職 稱

1 苓雅分局督察組組長 侯智評 三民第二分局督察組組長

2 三民第二分局督察組組長 周春成 三民第一分局督察組組長

3 三民第一分局督察組組長 陳英中 旗山分局督察組組長

4 旗山分局督察組組長 蘇金良 督察室督察員

5 督察室督察員 翁國峻 督察室警務正

6 督察室警務正 潘宏炎 秘書室警務正

7 秘書室警務正 黃茂菘 左營分局警務員

8 督察室督察員 陳永慶 保安警察第二總隊警務正

9 鳳山分局防治組組長 杜嘉鴻 鳳山分局行政組組長

10 鳳山分局行政組組長 陳壽烈 鼓山分局行政組組長

11 鼓山分局行政組組長 林奇成 鼓山分局民防組組長

12 鼓山分局民防組組長 李明達 六龜分局行政組組長

13 六龜分局行政組組長 周松祐 政風室警務正

14 政風室警務正 黃義彰 三民第一分局長明街派出所警務員兼所長

15 林園分局勤務指揮中心主任 張簡西國 林園分局交通組組長

16 林園分局交通組組長 洪桂霖 林園分局勤務指揮中心主任

17 鹽埕分局交通組組長 許鴻文 鹽埕分局防治組組長

18 鹽埕分局防治組組長 潘慶寶 鹽埕分局交通組組長

19 鳳山分局五甲派出所警務員兼所長 林福雄 鳳山分局忠孝派出所警務員兼所長

20 鳳山分局忠孝派出所警務員兼所長 丁順清 鳳山分局五甲派出所警務員兼所長

21 三民第一分局長明街派出所警務員兼所長(第七序列) 蘇瑋傑 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長(第八序列)

22 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長 邱中均 苓雅分局民權路派出所警務員兼所長

23 苓雅分局民權路派出所警務員兼所長 許世祺 刑事警察大隊警務員

24 刑事警察大隊警務員 紀淑如 六龜分局警務員

25 左營分局警務員 彭双燦 交通警察大隊警務員

26 交通警察大隊警務員 陳智傑 湖內分局警務員

27 湖內分局警務員 陳協遠 交通警察大隊警務員

28 交通警察大隊警務員 陳奇賢 鳳山分局警務員

29 鳳山分局警務員 陳仁進 仁武分局警務員

30 楠梓分局楠梓派出所警務員兼所長(第七序列) 潘煜烽 楠梓分局楠梓派出所警務員兼所長(第八序列)

31 刑事警察大隊警務員 洪子棠 新興分局巡官

32 六龜分局警務員 吳定諺 小港分局大林派出所巡官兼所長

33 小港分局大林派出所巡官兼所長 林鼎哲 六龜分局義寶派出所巡官兼所長

34 六龜分局義寶派出所巡官代理所長 林濰濬 六龜分局寶來派出所巡官代理所長

35 六龜分局寶來派出所巡佐代理所長 陳世光 六龜分局桃源分駐所巡佐兼副所長

(中時 )