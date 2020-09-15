國立海洋科技博物館長陳素芬在海洋中心表示，螃蟹季即將來臨，籲民眾要愛護環境。（陳彩玲攝）

國立海洋科技博物館舉辦特展，透過卡通海綿寶寶裡的蟹老闆解說有趣知識。（陳彩玲攝）

國立海洋科技博物館今年結合季節變化、北海岸飲食文化及養殖生物，策畫四季微特展，推出春之藻、夏之海、秋之蟹、冬之鱟，這次展覽入口處推出海廢雜貨店做呼應，15日上午館長陳素芬在海洋中心表示，螃蟹季即將來臨，籲民眾要愛護環境，讓生態永續發展，才能共享美食。

陳素芬說，秋天氣息逐漸濃厚，正是螃蟹豐收的季節，為養育下一代，蟹黃與蟹膏逐漸飽滿豐潤，但在大啖美味之際，也必須深入認識螃蟹，這次海科館舉辦特展，透過卡通海綿寶寶裡的蟹老闆解說有趣知識，更設下關卡讓民眾體驗，也結合基隆在地漁村藝術家莊英信創作的石頭螃蟹，以及海科館珍藏的稀有螃蟹郵票等，讓民眾大飽眼福。

海科館指出，每年在望海巷沙灘及潮境保護區舉辦淨灘活動，從2014至2019總計有1萬2685公斤重的垃圾，相當於3.6輛小貨車、3頭成年亞洲象，而海廢會裂解成小於5毫米的微塑膠，變成肉眼不可見的碎片，容易被野生貝類食用，螃蟹再食用貝類，透過食物鏈傳遞到人身上。

海科館說，國外有研究發現，野生牡蠣會誤食塑膠碎屑，螃蟹再吃牡蠣時，會有0.28％的微塑膠累積在體內，在台灣發現有超過6成的野生貝類體內有微塑膠成分，因此推測野生螃蟹也有微塑膠殘留的可能，為保護螃蟹，海科館藉此呼籲民眾不要亂丟垃圾，減少一次性塑膠使用量，讓生態永續共存。

(中時 )