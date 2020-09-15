國民黨團要求行政院長蘇貞昌為開放美豬公開道歉，行政院發言人丁怡銘回擊，以此標準，那在國際標準未出爐前就開放瘦肉精美豬進口的國民黨與馬政府官員是否更該抱歉。國民黨晚間駁斥此說法，批民進黨將進口含瘦肉精美牛與國際標準訂定的時間先後次序顛倒，意圖掩蓋當時「牛豬分離、排除內臟」的決策事實，也企圖轉移蔡政府罔顧人民健康焦點。

國民黨說明，聯合國食品法典委員會（CODEX）先於2012年7月6日通過萊克多巴胺安全容許量標準，立法院臨時會再於7月25日通過《食品衛生管理法》修正，開放含瘦肉精美牛進口，呼籲行政院不要屢屢放話、顛倒次序、誤導視聽。

國民黨強調，蔡政府在沒有任何事先溝通、未經國會討論、缺乏配套措施、尚無法保證可以清楚標示下，就已先承諾開放含瘦肉精美豬進口，對比當年民進黨反美豬聲浪如此強烈，如今逼人民吞瘦肉精美豬的行徑又如此蠻橫專斷，且無視國人健康，難道蔡政府對於立場瞬息變換，都不需要向人民道歉嗎？

國民黨指出，食安不能類比，過去開放美牛經驗與此刻暴力開放瘦肉精美豬不能混為一談。馬政府時期開放美牛，堅持「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」原則，且當時民進黨在開放美牛後，也堅持絕不能開放含瘦肉精美豬進口，為何如今卻全面改口？甚至要竄改大家的記憶，無底線的退讓難道只為了守護民進黨的政權，就棄守「牛豬分離、排除內臟」原則，更無視全民的食品安全？

國民黨強調，發起公投就是為了透過民意的展現，擋下蔡政府的不當決策，相信全民會站出來共同擋下含瘦肉精美豬與內臟。國民黨表示，上周第一階段公投提案連署書已達標，許多民眾透過現場連署、郵寄連署書等方式共同響應，下周將送中選會審議。

至於第二階段連署能否展開，國民黨說，這要視中選會決定成案與否，呼籲中選會不要因為政治思考而卡案，公投案是人民權利，也是民眾心聲，對民眾健康食安至關重要的事，應讓民眾有權自己做主，用行動展現捍衛健康與食安的決心。

(中時 )