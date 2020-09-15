豐原區近年來隨著鐵道路網、轉運中心等大型交通利多挹注，吸引包括富宇、坤悅、國聚、久樘開發、米羅等建商爭相插旗推案，帶動豐原房市價量俱揚，預售案已站穩2字頭，部分新案更是上看3字頭。

其中，營造起家的米羅生活科技開發公司，在豐原區陸續完成透天產品有米羅傳承、米羅香園，還有米羅家園（北屯區）之後，2018年於豐原區推出總戶數33戶的「米羅同學匯1」熱銷一空後，2020年最新作品「米羅同學匯2」，產品規劃28～33坪、2～4房，總戶數92戶，總銷約8億元。

由於「米羅同學匯2」基地位於豐原在地生活機能佳的南陽商圈，區域內還有升學率最高的豐東國中，受到豐原區域客的青睞，目前銷售量已破六成。

冠華營造、米羅生活科技開發總經理林政權表示，從「同學匯1」已購客戶資料，深知目前的年輕族群薪資水準不高，若要有良好的生活品質，購屋壓力相對沉重，「米羅同學匯2」因而量身規劃以最適宜的格局，加上親民的房價，結合社區居住妥適的公設環境，讓「住者有其屋」、「生活無壓力」，更能夠放心教養下一代。

林政權進一步表示，年輕族群喜歡到服務業工作，營建業已出現勞工斷層，未來只能藉由新工法因應人力的不足。例如以節能可回收的塑膠系統模板替代普通木模已是時代趨勢，不但降低同面積模板的重量，如積木般的施工方式，普遍受年輕學子的青睞，大量降低傳統模板技術工的需求；澆置完成的系統清水模表面，不需泥作打底粉刷的步驟，直接批土油漆或舖貼外飾材，同時補強泥做技術工的不足，可謂一舉數得。這樣的創新思維，將為未來的建築業注入一劑改革的強心針。

值得一提的是，林政權長期默默做愛心捐助外，公司股東也是穿山甲救難協會的創始人，新冠肺炎疫情期間，穿山甲救難協會在二天內完成豐原、富春、南陽、豐村、豐田、福陽、合作、葫蘆墩、翁子及瑞穗等國小的校園消毒工作，台中市政府教育局及環保局對穿山甲協會主動加入消毒防疫工作深表感謝。

(工商 )