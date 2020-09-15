這種停車法您可曾見過？嘉義縣日前發生汽車駕駛違規事件，一台黑色三菱轎車先是超狂逆向直行，不僅狠狠擋住原車道的駕駛讓其無法向前，下一秒駕駛竟直接下車離開，完全把馬路當成自己家。而這一停也讓男子吃上近兩萬元罰鍰，下場相當悽慘。

一位網友在臉書社團《輕檔車俱樂部》發出一段行車紀錄器，短短寫下「原本以為只是單純的逆向行駛，但最後的行為，讓十三億人都吃驚了」。影片可見一位黑色的三菱轎車違規跨越雙黃線，光天化日下逆向朝原PO駛來，而這輛車卻在原地停止將近40秒，也不顧後方車輛狂按喇叭。

最誇張的是，車上的男性駕駛不久後竟打開車門下車，還輕鬆地回頭按下遙控器，替愛車上鎖，就這樣大剌剌的把車子「停」在馬路上，後方用路人全被擋住去路，男子荒唐的行徑讓大家都看傻了眼。

據《東森新聞》報導，民眾依行車紀錄器向警方報案，警方認為該駕駛未有突發狀況卻於車道中暫停以及未遵行方向行駛，霸氣開罰1萬8000元及900元罰鍰。

據了解，此地點位於嘉義縣中埔鄉阿婆灣路。影片一PO出後，引來近3000位網友留下表情貼，不少網友紛紛傻眼回應，「這是哪來的垃圾」、「J格是高手」、「扯爆了」、「顛覆我的三觀」、「傻眼」、「請檢舉，不然我會生氣」、「三寶就是無恥」、「這....遇到大魔王了！」、「神停車 666⋯⋯」、「好狠喔敵不動我不動欸」、「這是什麼操作」。

(中時新聞網)