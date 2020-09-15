日前大陸央視節目稱前立法院長王金平代表國民黨參加海峽論壇為「求和」，引發國民黨內強烈的不滿，而昨日國民黨中央正式召開記者會宣布，將不會以政黨的形式參加海峽論壇；對此，國民黨立法院黨團總召林為洲在網路節目中透露黨內討論決策過程。

林為洲指出，國民黨目前有兩點應該要檢討，首先是主流民意無法成為黨內的主要聲音，否則國民黨將一直無法真正掌握民意走向，對於未來選舉非常不利；第二點則是要改善決策的過程，就像這次海峽論壇的事件，國民黨內部的決策速度很明顯是有問題的。

林為洲透露，當時黨內面對「求和說」時，黨內進行討論，他就在會議中強調首先要考慮「有沒有可能突破」，而第二個則要把「對等尊嚴」顧好，如果沒有辦法，那摩就算去了大陸，回來也一定會被修理、被砲轟又去卑躬屈膝。

如果這些沒有辦法顧好呢？林為洲表示，那就不去！如今國民黨不是執政黨，而且海峽論壇每年都在辦，如果今年對岸以這種態度來回應我們，那麼我們將不會參加！

(中時新聞網)