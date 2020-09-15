統一獅隊今（15）日在台南主場迎戰樂天桃猿，洋投布雷克先發7局只失1分，終場獅隊以4比1勝桃猿，布雷克拿下勝投，並獲選單場MVP，戰績5勝1敗、自責分率3.60，個人5連勝，成為最穩定的先發王牌。

桃猿隊在3局上由藍寅倫擊出三壘安打，再藉著林泓育的內野滾地球攻下1分，突破布雷克的封鎖。獅隊雖不乏攻勢，但都被猿隊先發洋投霸能一一化解，前5局都無法越雷池一步。

6局下獅隊終於找到突破口，郭阜林一上來就揮出陽春全壘打，本季第15轟，扳成1比1平手。接著霸能自亂陣腳的老毛病再犯，接連投出2次四壞球，猿隊緊急更換黃子鵬救援，又送出四壞球擠成滿壘。

獅隊教練團授意第9棒捕手林祐樂犧牲觸擊，運用強迫取分戰術奏功，而且擾亂了猿隊軍心守備，接著竟發生捕逸，獅隊攻下兩城，以3比1逆轉超前。8局下，獅隊再利用保送及2支安打增添保險分，終場就以4比1擊敗桃猿，並送給猿隊3連敗。

獅隊贏球後繼續保持排名首席，領先第2名富邦悍將1.5場勝差。

(中時 )