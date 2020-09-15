中秋少不了文旦！台南市政府農業局與南紡購物中心攜手於「南紡100嚴選」網路購物平台聯合推廣台南文旦及多項在地農特產品。台南市長黃偉哲賣力推銷並試吃，希望透過結合線上銷售模式，讓全台各地民眾輕鬆買到台南優質農特產品。

為推廣台南市農特產品，台南市政府農業局今天在南紡購物中心五樓夢想舞台舉行「台南市文旦暨農特產品記者會」，台南市長黃偉哲、台南市政府農業局長謝耀清、南紡購物中心總經理廖孟省等人齊心力挺台南在地農特產品。

黃偉哲說，電商平台除提供台南在地農、漁、畜產品長期且穩定銷售管道，更能拓展不同消費族群，讓全台民眾透過網路就能輕鬆下單，買到優質台南好物。

南紡100嚴選為當今台南市農特產品最齊全的購物平台，商品囊括善化農會芝麻拌麵、麻豆農會文旦加工品、左鎮農會芒果加工品、鹽水農會日曬意麵、官田農會菱角麵及菱角茶、山上農會鳳梨酥、晶讚柚園文旦、紅鑽果園印加果加工品、梅嶺食品中心梅子雞及梅子加工品、礁坑社區發展協會橄欖加工品、石子瀨社區發展協會酪梨加工品、台灣鹿茸生物科技股份有限公司鹿茸產品及鹿肉乾、臺南市肉品市場股份有限公司畜產加工品等，民眾只要上網就能把台南各地的農特產買回家。

農業局長謝耀清表示，現正值文旦產季，特別媒合榮獲2次文旦評鑑特等獎的林建良先生「晶讚柚園」文旦上架該平台，以滿足中秋送禮需求。另外，台南文旦已於8月底採收完畢，今年文旦採收期與中秋節相隔期間較長，市場銷售時間充裕，透過外銷、內銷、加工三箭齊發，產銷相當平穩。接下來紅柚預計9月中下旬採收上市，大白柚則是9、10月採收，今年中秋節民眾可同時品嘗各具特色風味的柚子。

南紡100嚴選網路購物平台即日起至10月6日推出「中秋節搶先省」活動，凡於平台上購買指定商品，單筆消費每滿1,000元就送100元南紡購物中心商品提貨單，此外，首次加入平台的新會員更可獲2000點的購物金，以上商品及活動內容依網站公告為準。

(中時 )