立委蔣萬安在國民黨中常會中傳出將參選台北市長的消息，讓2022年的台北市長選戰提早開打；而現任台北市長柯文哲的「欽點接班人」黃珊珊也備受討論，對此，今天黃珊珊在臉書上回應了。

黃珊珊表示，去年她辭去21年的議員職位接任副市長，理念很簡單，而且至今沒有變，「讓認真的人被看見」。而現在民主社會，民眾已經不再是聚焦「誰來當家」，而是「當家後做了什麼」，執政者只能認真的把眼前的每一件事情做好，把評價跟選擇留給人民。所以，她現在需要督導15個局處、擔任19個委員會的召集人，每天認真的打拚市政、宣傳市政、推動每一個細節，這就是黃珊珊每天在做的事情。

離選舉還很久，所以比起選舉，黃珊珊更關心近期「美豬美牛的食安議題」及「帶來的經濟效益」問題，如果現在就開始思考選舉，那要如何繼續推動市政？​

黃珊珊表示，無論外界怎麼描述，北市府仍和五年前一樣，每天早上七點半，柯市長依然準時召開晨會，每天報告3個議題、改善3件事情，所謂的「接班人」不是「接下這個班的人」，而是「接著上班的人」，因此，無論未來的台北市長是誰，黃珊珊都希望這份勤政文化，可以繼續傳遞下去，能夠做到「準時晨會、清廉勤政」的人，才有機會成為市民最能認同的對象。

(中時新聞網)