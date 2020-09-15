美國陸軍正在測試一種50公釐口徑的快速機砲，計畫將成為下一代步兵戰鬥車的主要武器，它的威力當然比現役的25公釐機砲大的多。
詹氏防衛(Jane’s Defense)報導，50公釐機砲的研發工作，是由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）進行。2019年在華盛頓特區舉行的陸戰武器研討會上，諾格公司正式展出XM913型50公釐機砲。隨後美國陸軍訂購4門機砲做為初步測試，之後再訂購10門。
XM913機砲，是基於35公釐口徑的巨蝮3式(Bushmaster III)自動機砲改良而成，美國陸軍說，XM913 能夠發射多樣化的彈種，包括高爆彈（HEAB-T）、穿甲彈（APFSDS-T）等等，既能對抗固定式碉堡，也能打擊裝甲車。
根據諾格公司的說法，此型機砲的射程，是M2布萊德雷戰鬥車所配的M242型25公釐機炮的兩倍，最大射程超過4公里。
雖然50公釐機砲威力強大，但是目前不清楚美國陸軍何時會將這門砲安裝在未來的步兵戰車上，美軍正在考量機砲的威力與備彈數量，砲彈口徑大，雖然有威力大的好處，但同時備彈數量就會相對減低。
(中時新聞網)
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