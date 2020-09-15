揭露水門案的知名記者伍華德新書「憤怒」（Rage）今天正式發行。全書7處談及台灣都與陸有關。書中提及2016年川普上任前質疑美「一中政策」和最終公開承認一中政策，並在海湖莊園接待大陸領導人習近平，整個過程體現了川普善變，像液體的本質。接受伍華德訪問，被川普重用的女婿庫什納解讀說，「當總統表示尊重一中，並不是什麼重大讓步，因他可能有一天又會說不再尊重一中政策了。」

庫什納進一步解釋川普性格搖擺不定，讓人猜不透反成為他的優點，原因在於其商人出身背景，他深知企業要達成白紙黑字並簽名才算交易，其他都不算數。因此他總是「保持彈性」。不過伍華德說，也因這特徵川普團隊常對總統提供「自我認定的事實」感到非常困擾。他認為他岳父在商場打滾多年，完全不怕陷入爭議。

憤怒一書訪問川普女婿庫什納。庫什納認為川普本質像液體多變，是因為他出身商人背景。

另一提及台灣之處是在伍華德採訪原國務卿提勒森章節。提勒森提到和北京交手議題中，除南海，也要面對港台。時任國防部長馬提斯則認為，中國在南海填海造陸是北京大戰略一環，馬提斯認為，北京要在2030年前，以上海取代紐約全球金融中心地位，台灣會被大陸以威嚇或使用武力合併（reincorporated）成為中國一部分。馬提斯會見大陸防長魏鳳和時強調，美軍最想和毫無戰爭經驗的軍隊對壘，戰爭和訓練完全兩回事，美軍8成軍人有實戰經驗，但美國不希望子弟兵再經歷戰爭，不希望自己寫信給戰場犧牲的美軍家屬。

值得一提的是，川普副國安顧問博明一直將台灣視為國家。書中提到博明和國安顧問歐布萊恩早在1月28日就針對病毒警告川普。川普團隊抗疫大將佛奇說，博明對疫情看法一直正確，美國疫情完全失控。書中並提及最近訪台的美衛生部長阿扎爾，透露阿扎爾對中方不配合美方提出派員到陸實地了解疫情耿耿於懷。

(中時 )