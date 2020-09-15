亨利卡維爾（左起）、米莉芭比布朗與山姆克拉弗林飾演福爾摩斯兄妹檔。（Netflix提供）

米莉與路易帕里奇在片中有不少感情戲。（Netflix提供）

憑《怪奇物語》竄紅全球的16歲好萊塢女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），在新片《天才少女福爾摩斯》挑大樑擔綱主角，飾演名偵探福爾摩斯的小妹「艾諾拉」，在保守年代打破性別窠臼，一邊機智辦案，一邊追尋自我價值。她日前接受台灣媒體訪問時，分享自己深受角色勇敢和幽默的特質吸引，要是現實生活中的她，則會想運用自身影響力，到學校呼籲年輕人自我學習、投票的重要性，「畢竟在她的時代，女生是沒有投票權，而現在只要18歲的年輕女孩都可以去投票，未來都掌握在我們手裡」。

米莉除了領銜主演外，她與親姐姐佩姬布朗（Paige Brown）也參與電影幕後製作，她透露幾年前讀完書之後，就對有趣的故事內容印象深刻，想翻拍成電影，「同時我很想要演出這個角色！我不是指自己最合適，只是我不想被別人搶走這個角色。真的好想演她！」

她形容角色和自己性格很像，笑說：「像是我們都很愛碎碎念！有些朋友看完電影後，也都不約而同地對我說『妳根本就在演自己』。」她同時揮別過去令人印象深的「平頭」造型，在片中造型多變，甚至穿上性感馬甲洋裝，散發成熟女人氣息。

米莉為該片苦練柔道、武術、騎馬以及射箭等多項特技，雖然過程辛苦，但她樂此不疲。片中2位英倫男神哥哥亨利卡維爾（Henry Cavill）及山姆克拉弗林（Sam Claflin）對她照顧有加。此外，和她有不少感情戲的小鮮肉路易帕里奇（Louis Partridge）更讓她驚喜萬分，每場戲都有新火花。

英國女星海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）則飾演她特立獨行的母親，米莉興奮地說：「海倫娜是我最愛的女演員之一，過去演過的作品我都超級愛，而我們第一次在片場見面時我很緊張，但她馬上給我一個大擁抱，我們瞬間就變成很要好的朋友！」《天才少女福爾摩斯》23日在Netflix上線。（台北——美國東岸連線）

(中時 )