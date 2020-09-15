前高雄市新聞局長、總統府發言人丁允恭劈腿事件持續延燒，眾人大加撻伐的渣男特質，總是讓對方以為遇上真愛就無限包容，如何分辨渣男？渣男心態如何？該怎麼及時抽身離去，心理師有3個提醒。

丁允恭遭踢爆劈腿、逼女友墮胎，引發熱議，外界異口同聲痛罵「渣男」。臺北市立聯合醫院全觀心理健康中心臨床心理師周庭筠指出，其實無論是渣男、渣女，都很懂得利用一套技倆，在心理學上稱為「蔡格尼克效應（Zeigarnik effect）」，簡單來說，就是「欲擒故縱」，把對方吃得死死的，如果能及時覺察到自己陷入這個迷障，才有機會從不健康的感情中抽身，斷然離去。

究竟「蔡格尼克效應」是什麼？周庭筠指出，人類有一種天生的驅力，渴望將事情有始有終地完成，因此愈是不完整、沒做完的事，就愈讓人掛心、留下深刻印象。有個故事正用於闡述這個心理現象：一位作曲家經常賴床，每天總是拖拖拉拉不肯起床，有一天他的妻子靈機一動，走到鋼琴旁彈出一組和弦的前3個音，然後就停手，作曲家聽了之後輾轉難眠，不得已只好起身彈完腦中的第4個和弦，人也因此清醒了

「渣男的欲擒故縱就是剛開始對你好，讓你心甘情願為他付出，但當他突然變了，你可能就會開始懷疑自己，並且為了追求圓滿，繼續不對等地持續付出，甚至直到萬劫不復。」

那麼，遇上這種人該怎麼辦？周庭筠臨床心理師認為可分成覺察、遠離、修復3個階段。

1.覺察

一段健康的關係應該有3個要素：我的需求能被看到、被適當滿足、並且感受到被尊重和支持，如果發現和對方交往時，有一半以上的時間沒有獲得這3個要素，表示對方將他自己的需求置於優先，而且並沒有顧到你的感受。加上欲擒故縱的手段，用各種理由唬弄敷衍，逼你一步步妥協，例如同時跟許多人有曖昧關係，卻以「都是因為工作」、「上級交辦萬不得已」等等說詞推託，讓你經常覺得不舒服、心裡有疙瘩。

周庭筠說，渣男常見的4個樣貌包括：

‧只為發洩生理需求

‧腳踏多條船

‧精神暴力，包括冷漠、漠視伴侶的需求

‧肢體暴力

2.遠離

一旦發現身邊人符合渣男的特性，開始有了警覺，就能赫然發現，過往他的溫柔、他的好，其實並不是「為你好」，而是他為了滿足自己的需求而做的。而且，改變對方並不是自己的責任，「因此這個階段的重點是，認清他種種『渣行為』並不是因為你不夠好，不要把所有責任都歸咎於自己。」

3.修復

離開這段關係之後允許自己難過與傷心，知道自己是因為真正愛過，知道自己在這段感情中仍然有美好正向的部分，那是因為這些反映出自己的付出、自己的需求與渴望，有需求與渴望都是被允許的。簡單來說，就是「重新找到自己究竟要的是什麼」。

當然，在這個過程中，透過觀察、學習，從身邊的朋友、社群活動等各種健康互動，累積自己關係經營的成功經驗，並學會良好的溝通技巧。

「總歸一句話：學習愛自己。」臨床心理師周庭筠指出，處於一段不平等的關係中，你會不斷覺得對方是最好的，於是就忽略掉自己，因此，認清自己的需求、並且正確表達，才是建立健康、穩定關係的重要關鍵。

同樣的，每當社會事件發生時，總讓家長憂心，深怕自己的孩子也碰上所謂的渣男、渣女，周庭筠心理師建議從家庭教育做起，平時對於孩子表達自我需求時能夠接納，並引導他們使用適當的方式做表達，當遇到他人使孩子感到難受、不安時，也能夠引導他們使用合適的方式來拒絕對方，保護自己。

讓孩子有安全感，能被尊重、被認可，孩子就能成長成比較健康的樣貌。

(中時新聞網)