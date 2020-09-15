演員楊慶煌近日演出的電影《馗降：粽邪2》票房全台賣破4700萬，中南部更是電影大票倉，大受歡迎。他隨著其他演員陳雪甄、顏正國、劉國劭、夏紫薇及監製鄒介中、導演廖士涵勤跑北中南35場戲院映後見面會，努力為電影造勢，更用親和力十足的台語向鄉親們催票，現場反應超熱烈。楊慶煌回憶，「早期的國片投資報酬率是很高的，那時候有『隨片登台』的宣傳方式，電影要到某縣市放映，都會用宣傳車廣播，演員會來跟大家相見歡，感受觀眾滿滿的人情味」，

他坦言現在國片市場比較艱難，因此對於劇組親力親為努力宣傳感到感動。不過跑宣傳的過程中，他也鬧了笑話，不小心跑到女廁上廁所，讓工作人員找不到人。直到聽到女性工作人員對話，才發現自己身在女廁，但偶像包袱很重的他，等到工作人員離開後才敢出來。

楊慶煌參與過國片全盛時期，拍過許多台灣鬼片如《打鬼救夫》、《飛躍陰陽界》、《到陰間出差》、《人鬼一家親》等，他表示以前並不相信神鬼之說，不過這次暌違20年再拍電影，讓他重新顛覆看法。楊慶煌透露片中一場上吊戲，現場要用大吊車把他吊起來，拍攝時他感受到一陣冷風，心裡發毛，趕快唸心經希望眾神佛保祐，而他自己也隨身攜帶泰國佛牌護身，不過讓他最有感受的則是鍾馗一旁守護，才讓他安心完成這場戲。

(中時 )