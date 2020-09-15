亞洲開發銀行周二（15日）發布最新展望報告指出，亞洲開發中國家今年國內生產毛額（GDP）預料將出現60年來首見萎縮。它還警告新冠肺炎疫情仍舊是該地區今明兩年最大下行風險。

亞銀在報告中預估，今年亞洲開發中國家GDP將萎縮0.7％，低於6月預測的增長0.1％。該銀行首席經濟學家澤田康幸聲稱，這將是該地區1962年首見經濟萎縮。亞洲開發中國家是指不包含日本、澳洲與紐西蘭等亞洲國家。

澤田康幸還補充，新冠疫情對該地區經濟仍造成重大威脅，不論是第一波疫情的延長或是第二波病毒爆發，都恐促使亞洲這些國家再度實行進一步的限制措施。亞銀表示，這次危機對亞洲開發中國家帶來的重創更甚於先前幾波危機，因為該地區有高達四分之三經濟體都在今年陷入萎縮。

即使明年亞洲開中國家可望出現反彈，GDP預估將增長6.8％。不過亞銀指出其成長幅度依然低於疫情爆發前的預估水準，而且其復甦力道恐將只限於局部而非全面性。

儘管如此，澤田康幸提到「大規模」財政刺激已有助減緩疫情對其經濟衝擊，並為日後復甦提供良好基礎。

(工商 )