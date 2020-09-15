臉書14日宣布以3.68億美元的價格，買下戶外用品零售商REI鄰近西雅圖的全新總部園區，西雅圖將是臉書在加州門洛公園（Menlo Park）總部之外，最大的工程中心。

臉書西雅圖辦公室主管拉吉（Vijaye Raji）表示，買下REI的園區後，臉書在西雅圖地區擁有超過300萬平方英尺的辦公空間。

拉吉表示，REI的總部接近臉書所承租、正在興建的3棟大樓。臉書格外偏愛該地區是因為當地為數眾多的工程人才，而且該地區是未來的交通樞紐。

REI原本計劃在夏季搬入位在華盛頓州Bellevue、占地40萬平方英尺的新總部，但新冠肺炎疫情來襲，REI的業務大受衝擊，該公司也讓員工在家上班，故決定將新總部出售套現。

臉書在2010年設立第一個西雅圖據點，當時只有三位工程師，如今在西雅圖和鄰近地區聘雇超過5,000名員工，該公司正與谷歌爭奪最大科技雇主頭銜。

臉書北美房地產主管瑞比（Nick Raby）在聲明稿指出，臉書十年來在西雅圖地區的發展，是當地社區繁榮和人才濟濟的最佳證明。與REI的交易強化臉書對Bellevue的投資，也反映公司對美國太平洋西北部地區的承諾。

臉書收購REI的新總部，是大型科技公司在疫情期間推動商用房地產市場的最新例證。總部位在西雅圖的亞馬遜近期亦宣布，將擴建Bellevue的辦公空間，2025年完工後將增加275萬平方英尺。

儘管臉書執行長祖克伯先前曾向媒體表示，他預測十年內臉書將有半數員工在家上班，但臉書和其他科技巨擘對房地產的興趣，並不因為疫情爆發而減弱。

除了西雅圖，臉書亦放眼紐約，該公司近日宣布承租有百年歷史的曼哈頓地標法利大樓（Farley Building）的全部辦公空間。

(工商 )