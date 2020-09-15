美國西岸野火狂燒，也成為近來美國選戰另一攻防議題！面臨這場史無前例的森林野火籠罩美西，總統川普把此歸咎於森林管理不善，還說天氣轉涼，大火自然就會停息。至於民主黨總統候選人拜登則稱全球暖化才是禍首，並警告若讓「氣候縱火犯」川普連任成功，未來美國天災恐將層出不窮。

拜登日前出席家鄉德拉瓦州Wilmington鎮的造勢大會時向選民表示，若讓「氣候縱火犯」川普再度執政四年，包括森林野火，加上夏季發生的極端氣候，例如洪水與乾旱等天然災害，只會更頻繁發生，而且破壞力也將更強。他強調美國需要一位尊重科學的總統，而非一味否定氣候變遷的存在。

面臨拜登攻擊砲火猛烈，川普在記者會上則予以反擊，指出森林管理不佳才是野火加劇的原因。他還說由於地上落葉沒有掃除乾淨，導致野火愈燒愈嚴重。

川普除了將問題指向管理疏失，還否認野火與氣候改變有關。他說只要天氣轉涼了，野火到時自然就會熄滅。

不過多數科學家顯然並不認同川普的看法，他們認為氣候變遷導致美西暖化，並大幅加劇森林野火的威脅。

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