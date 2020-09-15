瑞典線上付款公司Klarna最新一輪募資獲得私募基金銀湖（Silver Lake）為首的投資人注資6.5億美元，讓市值攀升將近一倍至106億美元，一舉晉升歐洲最大金融科技獨角獸。

除了銀湖外，參與Klarna本輪募資的投資人還包括新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）、貝萊德（BlackRock）與HMI資本。

根據研究機構CB Insights數據，本輪募資讓Klarna的市值由55億美元激增至106億美元，擠身全球前五大金融科技公司，僅次於美國線上付款新創公司Stripe、印度支付業者One97 Communications，與熱門股票交易平台羅賓漢（Robinhood）。

Klarna的事業觸角遍及歐洲、英國、美國、加拿大和澳洲，該公司擬將新募集的資金用來拓展全球業務，以及研發新產品與服務。

Klarna於2005年在斯德哥爾摩創立，以「現在購買，稍後付款」的模式聞名，提供消費者購物無息分期付款。當客戶使用Klarna的平台購物，Klarna會向商家付款，之後再向客戶開立分期付款發票。 Klarna的區域競爭對手包括英國銀行應用程式Revolut，與付款軟體業者Checkout.com等。Klarna也與PayPal共同創辦人列夫欽（Max Levchin）創立的Affirm，以及澳洲的Afterpay相競爭。

截至目前，Klarna的應用程式全球每月活躍用戶超過1,200萬人，每天下載5.5萬次，該公司宣稱過去一年的下載量近是最接近的對手的三倍。

2020年上半年Klarna有營業淨利4.66億美元，商品交易總額為220億美元，分別年增36％和44％。然而該公司挹注巨資擴張海外業務，導致2020年上半年淨損急速擴大，達5.22億瑞典克朗（約5,980萬美元），虧損金額是一年前同期的七倍之多。

(工商 )