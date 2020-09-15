國內蒜價2個多月以來一直漲價，雲林縣傳統市場蒜頭也出現每台斤約300元天價，雲林縣調查站為遏阻蒜頭囤積，也連日奔走多地調查。對於到底誰在囤蒜頭？挺韓菜農林佳新日前發表「不自殺聲明」之後指出，有6個是立委樁腳，近日再度在節目爆料。

據瞭解，原先台灣每年蒜頭生產量達4萬多公噸，但今年進口蒜頭因為疫情影響大減，再加上國內氣候不穩定使蒜頭產量減少，導致蒜價飆漲，雲林縣西螺果菜市場本月11日大蒜交易價上價每公斤達433.4元，傳統市場蒜頭也出現每台斤約300元天價，因此傳出蒜頭囤積事件。

雲林縣調查站本月11、14日訪查雲林縣虎尾鎮、元長鄉2蒜商，今15日下午分別前往西螺鎮等4鄉鎮，訪談5名蒜商了解囤積蒜頭情況，發現蒜商分別囤積17至94公噸蒜頭，總數量261.5公噸，蒜商均表示這些蒜頭都是做為蒜種，絕不是囤積牟利。

而雲林縣調查站則指出，為了解各地囤積蒜頭情況，未來幾天會持續訪查蒜商，將所得資料整理後交由雲林地檢署偵辦。目前雲林縣蒜頭產地批發價已從每公斤近300元跌至14日的140元。

林佳新14日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，「這個人到底是誰，我想大家心裡有數，大家也很清楚，我只差人名沒講出來而已」，林佳新說，「為什麼有人心臟夠大到，敢持有上千萬甚至上億的產品，從成本3、40元，放到150元才出貨，這就很啟人疑竇。」

林佳新指出，「最大問題在於，就算有6個樁腳或盤商收購，都還OK，因為他們本來就是做蒜頭生意，可是今年特別例外，因為有幹工程的業者出來收購蒜頭，而且在雲林、嘉義都家喻戶曉，大家都知道是誰，為甚麼這些人原先不是做蒜頭本業，卻跳出來做蒜頭事業，而且獲利可觀。他強調，老實講，今年台灣的本土蒜頭沒有大規模減產，都和往年差不多數量，最大問題在於海關卡關」。

而主持人也像林佳新提問，「2018年縣市長選舉前，因為大量進口蒜進到台灣，爆發本土蒜價大跌的情況，為何2018年的事情，怎麼到2020年又再度重演，難道也是為了2022的關係嗎？」。

林佳新不諱言說，「的確是2022提前開打，原本這件事是綠營在內鬥，結果某方一定要拉著張家或藍營一起鬥下來，所以這已經不是單純蒜頭問題，已經變成政治炒作了，上禮拜檢調抓到屯了150噸(11日在虎尾鎮查獲林姓蒜商，囤積150公噸蒜頭)，但是150噸在蒜頭商真的是小咖中的小咖，連提都不用，以前光我家在做蒜頭，都比他多」。

對於主持人再提問，「究竟是誰能預先知道進口時間和價格？因為這並非一般民眾能事先知道的。那個她到底是誰？林佳新話說的保守，僅說「那個她，我一樣用女字旁的她，大家就可以去仔細分辨了，不自殺聲明發出來了，不要逼我再雲林縣難做人，老實講，我這樣講已經得罪很多人利益了」。

最後主持人也問出最關鍵的一題，「是否有蒜農涉及炒作蒜價，還是有另一方勢力黑手？」林佳新說，「其實農民沒那個資金和力道炒作，能卡關的人，那個黑手才是有本事控制一切蒜價起落的人，他也相信，絕對不是在野黨的立委能去幹這種事，因為這牽扯到『能阻止蒜頭在海關無法領關』」。

(中時新聞網)