1名居住在桃園的單親媽媽日前PO文訴苦，因邊工作邊帶小孩，讓自己上班時感到體力不支，立即向店長反應，自己是否能準時下班，竟遭回嗆「除非妳家死人」，此番話已經讓單親媽心裡造成陰影，網友紛紛表示，怎麼會有店長這樣詛咒員工家裡死人呢？真的是令人火冒三丈。

單親媽不僅受到惡劣店長的詛咒家人去死，還爆料被強制執行月休5天就沒有伙食費。(爆料公社翻攝)

單親媽媽在「爆怨公社」表示，自己是從事服務業工作，因單親的緣故，自己必須同時帶小孩又工作，讓自己經常感到吃不消，因長期站立讓單親媽的腳不舒服，單親媽因此向店長要求，是否能夠讓自己準時下班，不料卻遭到店長回嗆：「除非妳家死人，再來跟我談」，單親媽聽了此番話後，頓時驚恐又惱怒，心想店長是要詛咒自己家人死去嗎？隔天快要下班時，單親媽又二度提出要準時下班的要求，沒想到店長竟直接告訴單親媽，明天就不用來上班了，令單親媽相當傻眼無語。

單親媽還將工作的伙食費計算PO上網，要網友們來評評理。單親媽表示，月休超過5天就沒有伙食費，另外還有每當快下班時，剩下最後1分鐘，竟還要求員工做事，也不願意額外多開加班費，讓單親媽疑惑這是否有違反勞基法？

網友紛紛回應，「有些店長都會訂一些連老闆都不知道的莫名其妙的規定」、「很多老闆會這樣說：除非你家死人，才能請假或是準時下班。但，當真的遇上家裏死人，需要請喪假辦理喪葬事宜，又說你家是沒人了是不是，又變成不能連續請，腦子有洞的老闆。直接上勞工局寫份公文比較快」、「以前同事血尿請假，組長問一句會死人嗎？要她繼續上班」；也有網友表示，「換一個適合自己的工作」、「他鑽法律漏洞，舉頭三尺有神明」、「沒勞健保就直接告了還跟牠客氣什麼」。

(中時新聞網)