以《誰先愛上他的》奪下金馬影后的謝盈萱，這次在《孤味》中一改悲情形象，詮釋一位自由瀟灑、敢愛敢恨的舞蹈家「阿青」，也正因為這種喜好自由的性格，讓她不受傳統感情拘束，有別於以往的形象更是讓她開心直呼：「終於換我演一個辜負別人的角色了！」
謝盈萱演出家中大姊，而談到這次和徐若瑄、孫可芳飾演姊妹心情，謝盈萱笑稱：「要跟兩位大美女演姊妹，從基因上就說服不了自己，拍攝期不時要自我心理建設『我是大姐，第一胎通常比較像爸爸。』」但謝盈萱也坦言從小就羨慕有姊姊的女生，演出《孤味》彷彿是圓夢。
徐若瑄表示：「盈萱是一個比較慢熱的人，不了解她的人對她第一印象可能會覺得很冷，然後不敢靠近她，但慢慢相處後，就會發現她其實非常可愛、傻大姐的性格。」孫可芳則是說：「我們之前就認識，知道又要演姐妹真的很期待，我們平常就會打打鬧鬧、欺負彼此。」
謝盈萱在15日上線的電影花絮中更自爆片場趣事，「我的臉雖然看起來很兇，但年紀最小的陳姸霏一點都不怕，還聯手孫可芳一起霸凌我，就連我IG發甚麼文都會被取笑。」並作勢委屈地說：「我現在哭出來也不驚訝。」另類姊妹情令人捧腹。該片11月6日上映。
(中時 )
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