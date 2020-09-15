申瑟紀不僅氣質出眾，還是首爾大學高材生。(取自韓網)

申瑟紀小露性感。(取自申瑟紀IG)

韓國第90屆春香小姐選美日前在全羅北道南原市舉行，最終由23歲的正妹女大生申瑟紀奪得后冠，成為韓國最高級別的古典美女。值得一提的，因演出電視劇《My Girl》走紅的韓國女星李多海，就是在2001年拿下春香小姐冠軍，藉此踏入演藝圈。

今年春香小姐冠軍由23歲女大生申瑟紀拿下，並獲得500萬韓元(約12萬台幣)獎金。而她不僅擁有端莊亮麗的外表，還是韓國第一學府、首爾大學器樂科的高材生，申瑟紀在獲獎時也不忘向一直支持自己的父母表達感謝之意，還希望能給遭受嚴重災害的南原地區助一臂之力，果然人美心也美。

隨著申瑟紀奪冠照片曝光後，當然也吸引大批網友對她外表上的評論，「長得很韓國的古典美人了」、「像金泰希」、「rain老婆的縮小版」、「臉熟的很，像誰呢」、「有點像BP的Jennie」。

韓國春香小姐選美大賽，自1931年開始舉行，源於朝鮮時代的愛情小說《春香傳》。每年春天都會在春香的故鄉－全羅北道南原市舉辦盛大慶典儀式，以紀念春香和李夢龍之間超越階層和貧貴的感人愛情故事。

(中時新聞網)