據美國財經新聞頻道CNBC指出，大陸字節跳動公司的抖音國際版TikTok與甲骨文的交易案，可望在當地時間周二（15日）下午宣布批准，美國股市對此消息已有反應，甲骨文早晨股價拉升3%左右。

美國財長努姆欽（Steven Mnuchin）曾於14日表示，已收到TikTok與甲骨文的交易計劃書，並稱外國投資委員會將就此展開審查，再通報川普總統。

甲骨文公司也表示，已與TikTok母公司字節跳動達成協議，將成為其「可信賴技術提供者」，協議最後仍需美國政府批准。

TikTok亦發表聲明確認，已向美國財政部遞交可解決華府安全顧慮的方案，幫助TikTok持續在美國為一億用戶運營，目前有數十萬小企業和創作者依靠TikTok謀生，並拓展有意義的事業。

CNBC主持人克雷莫報導說，知情人士向該媒體證實，決定會在15日出爐。

美國總統川普的女婿和顧問庫許納稍早曾表示，白宮正審視甲骨文的收購提案，同時否認了傳甲骨文出線與川普有關的說法。庫許納說：「交易的對象最終還是要由他們自己選擇。」

目前各方尚未披露方案細節。但陸媒《新華社》報導，方案若獲批准，甲骨文將為TikTok提供雲服務，此舉不涉及TikTok的出售，也不涉及其核心技術轉讓。

(中時新聞網)