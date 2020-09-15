世界貿易組織（WTO）於日內瓦時間15日表示，根據全球貿易組織的規則，美國對總額超過2,000億美元的中國商品加徵關稅是非法的。

綜合外媒報導，由三名WTO貿易專家組成的小組表示，美國自2018年對中國商品加徵關稅已違反國際規則。該小組在報告中說：「美國無法證明這些措施是合理的」。

理論上來說，美國政府可在未來60天內對WTO爭端解決機構宣布的決定提起上訴。但值得注意的是，目前WTO的上訴法院已因美國拒絕接受新成員而暫停運作。自2018年以來，美國共對5,500美元的中國進口產品加徵關稅。

新華社報導，中國商務部發言人回應，中方對WTO專家組做出的客觀、公正裁決表示讚賞。並稱中方將美方單邊主義和貿易保護主義的錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，也彰顯了中方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。以世貿組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石。中方也希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。

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