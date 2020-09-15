世界貿易組織（WTO）週二裁定，美國政府對中國大陸商品所徵收的2,000億美元關稅，違反了國際規則。

總部位在日內瓦的世貿組織，首次發出明確裁決反對美國總統川普的關稅打擊政策，在他上任以來，以多次使用關稅為武器，逼迫中國大陸做出相應的退讓。對北京來說，這將是重要的勝利，不過美國有可能無視這個決定，因為川普在過去幾年，已經多次批評過WTO，他認為WTO涉嫌不公平地對待美國。

世貿組織在裁決中，反對川普政府的幾個論點，包括中國大陸涉及盜竊美國的知識產權、技術轉讓和創新問題，世貿組織顯然不認為上述的指控為真。

從理論上講，該裁決使中國也可以對價值數十億美元的美國商品，徵收報復性關稅，但前提是程序必須完備。並且，美國政府可以對WTO爭端解決機構，宣布提起上訴，然而，WTO的上訴法院目前並不運作，因為華盛頓拒絕接受新成員。

2018年6月，對價值約340億美元的大陸商品，加徵了25％的關稅，到了9月，美國再對價值約2000億美元的大陸商品徵收10％的關稅，8個月後再提高至25％。

美國政府是依據1974年《貿易法》第301節(俗稱301條款)，該條款是智慧財產權保護，長期以來總是美國政府用來制裁經濟對手國家的常用工具。美國認定，中國大陸長期盜用、剽竊、仿造美國技術與知識產權。

然而世貿組織表示，美國違反了長期以來的國際貿易規則，其中最明顯的問題，就在美國是片面的針對來自中國大陸的產品，並且華盛頓未能充分證實，大陸方面有怎樣取得不公平的收益。

(中時新聞網)