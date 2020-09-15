高雄電影節今（15）日公布國內外經典重現片單，包括導演魏德聖首次與專業演員合作的《黎明之前》；鄭文堂與鄭宜農共同編劇關注原住民議題，獲得金馬獎最佳創作短片的《風中的小米田》以及沈可尚入選坎城影展，並橫掃國內各大影展的短片《與山》3部作品，帶領觀眾重新回顧20世紀末至21世紀初期，導演們在有限資源下激盪出的創作活力。

由蔡琴、范瑞君及王柏森主演的《黎明之前》，描述一對母女愛上同一位男人，三人因而紛紛走向自殺不歸路，連同後來自殺的丈夫，四人來到另類平行世界，然而在陽間無法處理的事情，來到這裡依舊無解，魏德聖在片中展現精湛調度能力，也從中可窺見他執導劇情長片的野心。

雄影今年特別企劃「海波浪大戲院」，則精選多部以「海洋」為主題的經典作品，奧斯卡名導史蒂芬史匹柏（Steven SPIELBERG）的《大白鯊》適逢45周年紀念，特別放映曾於坎城影展首映的數位修復版。該片環繞在一座海濱小鎮上發生的多起鯊魚吃人事件，除了多次在經典驚悚電影票選排行榜上列名，觀眾對鯊魚的負面刻板印象更是影響深遠。

北野武首部純愛電影《那年夏天，寧靜的海》以2位聾人情侶為主角，男主角因緣際會下拾起對衝浪的興趣，日復一日帶著浪板走向海邊練習，甚至報名參加衝浪比賽，2人無須言語的互動下展露的細微情感，讓電影在時隔近30年後觀看依舊雋永，不但橫掃當年日本電影各大獎，久石讓也在當屆日本電影學院獎拿下最佳配樂，本屆影展將放映數位修復版。

2020高雄電影節將於10月16日至11月1日，在高雄市電影館、MLD影城、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫群及5G體感電競基地舉行。

(中時 )