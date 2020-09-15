俠醫林杰樑好友現身批萊豬！籲百萬民眾上街頭！

民進黨突襲宣布將開放美國帶有瘦肉精的豬肉進口，這讓全台民眾錯愕，無法理解為何民進黨僅僅以「時空環境不同」幾個字，就可以把自己過去強力杯葛的美豬議題完全反過來做，對此，故俠醫林杰樑的好友黃義霖醫師出面說話了。

黃義霖受網紅比特王專訪時指出，民進黨這次開放美豬不僅沒有遵照民主程序，經過立法院接受民意的檢視，更完全不顧民眾的健康，民進黨過去曾說過的話，現在全部都忘了！

黃義霖指出，已故毒物專家林杰樑曾說過，台灣的飲食習慣與國外不同，國人喜歡吃內臟，恐讓風險大增，使血壓上升、心悸、誘發心臟病和高血壓的風險提升；而且必須把瘦肉精對心血管疾病跟孕婦的風險算進去，他們的風險比一般人高達十倍以上，平均來算是不準確的，民進黨這次開放瘦肉精美豬，有針對這些高風險族群做評估嗎？

黃義霖表示，民進黨這次胡亂的決策，民眾絕對不能夠默默地忍受，為了保護自己的健康，一定要站出來，走上街頭讓民進黨知道他們做錯了！

(中時新聞網)