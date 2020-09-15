《千年一問》窺見鄭問筆下江湖。（牽猴子提供）

台灣傳奇漫畫家鄭問傾注一生的執著與熱愛在漫畫世界中。（牽猴子提供）

台灣傳奇漫畫家鄭問紀錄電影《千年一問》耗時3年、斥資千萬，導演王婉柔跟隨鄭問生前足跡，15000公里飛行里程，拍攝團隊橫跨台灣、香港、日本和中國等地，訪談近60位漫畫及出版界人士，交織出鄭問一生對「漫畫」的熱愛與執著，斥資千萬透過2D、3D、手繪等多重動畫技法打造這部史詩級紀錄片，磅礴呈現鄭問筆下的武俠江湖。

該片15日舉辦媒體試片，滿場觀眾熱淚盈眶，王婉柔映後分享，在開拍之前她並沒聽過鄭問，這也是她首度挑戰拍攝主角已經過世的紀錄片，第一個任務就是面對鄭問老師的原畫，一路追尋鄭問創作的核心，「我的理解是，鄭問老師有豐沛的情感，甚至一草一木一顆石頭都要有情感，希望大家認識鄭問不只是一個名字，能藉由這部片看見他的理想及挫折，再回頭看他的漫畫或許會有更深的感受」。

鄭問的創作天分、畫技至今無人能超越，每一部作品皆被奉為經典中的經典。他身後留下的江湖故事，重溫起來依然令人悸動不已。導演王婉柔擅長細膩刻畫人物，本片拍攝過程中，她一步步走入鄭問的創作核心與內在世界，王婉柔感受到鄭問是個生命的鬥士、是勇者，每個階段不論好壞成敗，總是認真面對，她表示：「我想呈現鄭問身為『人』的樣貌，他的起落、孤寂、壓抑、驕傲，時不我予。」

片中受訪者皆是海內外漫畫、出版界重磅名單，包括日本講談社前總編輯栗原良幸、大師級漫畫家千葉徹彌、池上遼一，香港漫畫教父黃玉郎，甚至《無間道》導演劉偉強也表示鄭問對他影響深遠，他曾買下《阿鼻劍》電影改編版權，希望讓鄭問的藝術成就活現於大銀幕上。台灣漫畫界蕭言中、鍾孟舜等人更娓娓道出他們對鄭問的憧憬，是後輩漫畫、藝術家心中的「大神」。

監製王師則是《千年一問》幕後重要推手，他身為鄭問漫畫迷，期許透過這部片讓更多人認識鄭問，本片也幸運匯集各界「英雄」相挺，幕後拍攝團隊陣容堅強，攝影指導韓允中、剪接指導陳曉東、音樂總監王希文都是金馬、金鐘常客。今年初因資金障礙，《千年一問》發起群眾募資，募集拍攝、後製、上院線、國際發行等經費，短短時間獲得募得破千萬資金，僅次於導演魏德聖《臺灣三部曲》、紀錄片《男人與他的海》群募，對整個團隊來說，每一個給予幫助的人都是「英雄」。

鄭問的勵志故事也打動和碩董事長童子賢，他和張天寶先生，以及藝碩文創公司共同大力贊助本片，更希望10月電影上映後，將同步展開全台巡迴放映，邀請美術、設計相關科系的學生們免費觀賞《千年一問》。該片10月8日全台上映。

(中時 )