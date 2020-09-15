日本藝人蒼井空2018年1月與DJ NON結婚、宣布懷雙胞胎。她家族雙胞胎基因強大，爸爸、母親表姐妹也都是雙胞胎。9月15日她上「早安少女組。」前成員藤本美貴的YouTube節目，兩人上次見面已是10年前；10年過去，兩人都已成為人母，一見面就高分貝聊起媽媽經，並不忘介紹自家美容產品。

藤本美貴（右）邀請蒼井空上她的YouTube節目。（截自「ハロー！ミキティ」チャンネル」）

蒼井空的雙胞胎小孩一個像爸、一個像媽，她表示：「兩人就算穿一樣的衣服，也看不出來是雙胞胎。」提到餵奶，她透露產後試了兩個月左右，決定放棄餵母乳，但還是會讓孩子做吸母乳的動作。她自己的媽媽和妹妹也被動員來幫忙，老公DJ NON在她懷孕期間幾乎做了全部的家事，現在則積極參與育兒，一家人還分早晚輪班看顧，讓蒼井空能減輕一些負擔。

提到雙胞胎奶粉與尿布使用量，蒼井空說：「一箱100片裝的尿布，不用三天、兩天半就用完了，特別是剛出生的時候，一個人一天就用到20片，兩人加起來要用到40片。奶粉的量也差不多，但有時候小孩不喝，心想『好浪費啊』。」讓經驗豐富的藤本美貴聽了也瞠目結舌。

兩人媽媽經聊得起勁，藤本美貴聽了直問「不就要提早先上網買好嗎？網購最快也是要隔天、放的地方也是問題」，蒼井空露出一副「果然你懂」表情，並描述「尿布一直備用著四大箱，奶粉8罐裝的箱子疊了兩層」，藤本笑「都可以開店了好嗎？」並幫蒼井算起未來的雙倍支出，「接下來幼稚園、小學、入學跟畢業都是同時、大學的學費也要同時繳...」聽得蒼井抱頭叫：「太恐怖啦！」

期望孩子能為自己做決定

蒼井提到自己兩年前成立了公司，創設了美容用品品牌「ILLUMIRISE」，今年6月才剛開始在網上販售。她順勢介紹了她的產品，透露初衷是因自己懷孕期間膚質變差，無意間用到確實改善自己膚質的產品，興起製造的念頭。藤本緊盯產品覬覦許久，蒼井說「這瓶就送你了！」

蒼井空（左）生動描述家中嬰兒用品數量。（截自「ハロー！ミキティ」チャンネル」）

她兩年前宣布懷首胎後，過去在成人影片的經歷遭到「妳不該生小孩」「這樣小孩太可憐了」等無情抨擊言論，但蒼井堅強面對，宣示做好母親。藤本問「希望孩子成為什麼樣的人」，蒼井說：「我希望他們能成為可以為自己做出決定的人。」現在看到孩子做不了決定時，她還是會幫一把。

藤本心有戚戚地提到有個夏天，她要老大自己著裝出門，結果孩子竟穿了毛衣，要孩子走出門感覺外頭炎熱程度，沒想到孩子回來時說：「外面一點都不熱，還有點冷哩！」讓她哭笑不得，「人家說東他走西，男孩子就愛這樣！」

藤本與蒼井兩人都在兄弟姊妹多的家庭成長，深感大家庭的好處，「說是父母養育，感覺上更像是兄姊把我們帶大的。」蒼井表示：「可能再生第三個，就算有第四個我也覺得很好！」

藤本美貴在YouTube節目中逛嬰兒用品店採買。（「ハロー！ミキティ チャネル」截圖）

蒼井空（左）與老公DJ NON。（好朋友工作室提供）

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