被譽為「影史最詭異獨創恐怖怪談」的漫畫改編電影《整容液》，透過如同雲霄飛車般的劇情，讓觀眾體驗主角對「美」的慾望與執著，以及隱藏在整容背後的恐懼與驚奇。雖然本片改編自同名網漫，編劇卻作出大幅度的改編與延伸，並深具洞察力地諷刺「外貌至上主義」的南韓社會，更同時批判「網路罷淩」歪風。

另一方面，《整容液》製作團隊也師法好萊塢配樂大師伯納德赫爾曼，他所參與過的《驚魂記》、《計程車司機》等驚悚片，讓恐怖的怪談氛圍倍增。不僅在女主角變身女神、因此愉悅地漫步大街時，使用華麗又明亮的華爾茲；更在女主角暗黑面大爆發當下，透過讓人不舒服的交響樂，以及芭蕾舞場面所出現的音樂盒風格音樂，都展現出恐怖懸疑的氣氛，讓觀眾在觀賞時更加入戲。

電影耗時6年打造的話題作品，因為獵奇的主題，並融入懸疑、奇幻、犯罪、倫理等多種劇情元素，讓本片獲得諸多國際影展邀約放映，更讓許多國際媒體與影評人大力讚賞。長年耕耘亞洲電影的希臘權威影評人Panos Kotzathanasis便大讚：「《整容液》是近年看過最棒的韓國動畫片之一，更是年度最佳影片之一。」歐洲獨立動畫網站「Zippy Frames」也讚賞：「導演在尋找美麗及其後遺症方面，刻畫出一個扣人心弦的故事。」該片將在18日上映。

(中時 )