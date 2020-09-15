導演克里斯多夫諾蘭執導的新作《天能》在台上映以來掀起熱烈討論，觀影人次也突破百萬，繼續保持票房冠軍；截至9月14日為止，台北市票房已突破新台幣9,300萬，全台票房累積超過新台幣2.5億，表現相當亮眼。

片商華納兄弟也宣布眾多影迷敲碗已久、同為導演諾蘭的經典作品《星際效應》，將於10月8日雙十連假檔期，在台重新上映，讓觀眾有機會在大銀幕上重新體驗波瀾壯闊的星際之旅，並感受片中刻畫細膩、發人省思的豐富情感，期待再度震撼無數影迷感官。

2014年《星際效應》上映後，電影縝密而細膩的劇情，搭配炫目的視覺及逼真的配樂，讓觀眾隨著主角身歷其境，在全世界造成轟動，當年締造全球票房超過美金6億，全台票房超過新台幣2.8億的優異成績，IMDb至今評分8.6，排進全球影迷票選電影排行榜IMDb Top 250名單中，在影迷心中仍有難以動搖的地位。

《星際效應》劇本由導演克里斯多夫諾蘭與弟弟強納森諾蘭撰寫，由艾瑪湯瑪斯擔任製片。故事描述一群探險家運用新發現的蟲洞，計劃一場遠超越過去人類太空旅行極限，展開一場遙遠距離的星際航行。該片請來蟲洞理論大師基普索恩作為顧問。主要演員包含馬修麥康納、安海瑟威、潔西卡雀絲坦及米高肯恩。

(中時 )