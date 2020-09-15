日前大陸央視節目稱前立法院長王金平代表國民黨參加海峽論壇為「求和」，引發國民黨內強烈的不滿，昨日國民黨也召開記者會宣布，將不會以政黨的形式參加海峽論壇。對此，前外交官介文汲表示，如果在現在這個時機點上，國民黨成功參加海峽論壇，會起到重要的作用。

介文汲在政論節目《新聞深喉嚨》中指出，最近有很多人詢問他，關於兩岸是否可能爆發軍事衝突，以及美國大選是否影響兩岸局勢等問題，足見這個時候大家十分重視台灣的安定與和平。

介文汲認為，這時候如果國民黨很成功參加這次海峽論壇，雖然這個論壇民間屬性比較多，可是在這個時機點上，有一個很重要的時機上的作用，「如果國民黨去了以後，你要設定你去的目標，而不是跟著人家設定的議程走」。

介文汲表示，如果有機會碰到到一些大陸方面比較有決策地位的官員的時候，要去把很多事情問清楚，知道他們到底在做什麼。這時候如果帶回來一些比較有可信度的訊息，台灣老百姓會說，真的還不錯，台灣還有一個國民黨，「誰希望戰爭？誰能夠坐視民進黨目前的兩岸政策把兩岸推到戰爭邊緣的作法，有理性的人都不贊成。」

介文汲說，這時候國民黨應該從大局出發，有高度的看這問題，不要拘泥於現在李紅的一句話，而是要有把握派王金平去後得到什麼成果，能夠帶回來什麼，讓台灣老百姓覺得國民黨這次去的對，要有這樣的高度，才能重新得到台灣老百姓的認同。

(中時新聞網)