台灣防疫有成，國內旅遊正旺，為因應即將到來的連續假期，旺旺友聯產物推出「汽車險假日增額保障附加條款」，以小額投保即可享假日自動加倍保障，另外，更與旅遊業者攜手推出網路投保優惠活動。

台灣防疫有成，中秋節連假即將來臨，疫情下的報復性出遊仍持續，且為振興國旅景氣，政府也紛紛祭出安心旅遊補助計畫；根據報導指出，自推行國旅後，交通事故的發生機會也隨之增加。

中秋節、國慶連假來臨，在不能出國的此時，相信許多民眾已安排好國內旅遊、返鄉計畫，旺旺友聯產物為此搶先推出「汽車險假日增額保障附加條款」，讓民眾假日自駕出遊更安心。

旺旺友聯推汽車險假日增額保障附加條款，其內容為主保險契約有汽車第三人責任保險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任保險等險種可加保增額附加條款；以小額保費投保，即可享有平日基本保障，假日自動加倍保障的效果，更獨家推出投保後如達到贈送免費拖吊標準，假日期間拖吊里程數加倍，如原贈送20公里免費拖吊，加保後遇假日期間汽車發生故障或意外事故而致無法行駛時，免費拖吊里程將加倍為40公里。

而假日定義則是由行政院人事行政局公布之例假日，不含補班日及因天然災害或其他人為因素而導致停止辦公日，該附加條款生效期間為例假日之前1天中午12時至例假日次日之中午12時止結束，最適合假日自駕出遊族群。

旺旺友聯產物也表示，假日出遊最怕遇到行車問題，導致旅遊行程及心情受影響，旺旺友聯特推出假日增額保障附加條款，是希望民眾在疫情解封之際，可以跟家人安心自駕暢遊全台。

(中時 )