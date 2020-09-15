美國駐大陸布蘭斯塔德（Terry Branstad）大使，將在美國11月總統大選前離職返美。但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在社群軟體證實後，卻並未說明離職原因。對此，大陸復旦大學國際政治系教授沈逸表示，「布蘭斯塔德是個體面人，應是對彭佩奧這樣的上司，感到難伺候」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週一(14日)早上在推特推文稱，「感謝布蘭斯塔德大使超過3年來擔任美國駐中華人民共和國大使，為美國民眾服務」。他指出，美國總統川普會選擇布蘭斯塔德出任駐中國大使，是因為他數十年來與中方往來的經驗，使他成為代表政府，並捍衛美國利益與理念的最佳人選。不過，他並未說明布蘭斯塔德去職的原因，或宣佈可能的繼任人選。

對於布蘭斯塔德去職，沈逸教授15日在陸媒《觀察者網》投書指出，「布蘭斯塔德擁有豐富從政經歷、代表著美國傳統和經典風格的政治人物，但布蘭斯塔德是個體面人，面對蓬佩奧這樣的上司，實在難以伺候」。

沈逸進一步指出，彭佩奧在加州尼克森總統圖書館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）的演說後，美國對陸政策就已發生極大變化。由於官媒《人民日報》拒絕刊登布蘭斯塔德投書，美國駐中國大使館上周五(15日)在微博發表了一篇文章，罕見地嚴厲抨擊北京當局虛偽。沈逸強調，「美國駐華大使館意識型態的文字，將自己降低為謊言製造的傳播和機器，非常令人噁心」。

中國大陸駐美大使崔天凱，則多次在美國媒體上發表闡述北京觀點的文章，布蘭斯塔德想要在《人民日報》發表文章，直接與中國公眾溝通，卻遭到拒絕，並被指文章「漏洞百出」，後來被美方批評時，反指美方霸道無理。

(中時新聞網)