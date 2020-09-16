進入2020年秋季，受土木星變換的影響，會有一些星座流年不利，處於迷茫、煩亂期。他們可能事業會遭遇阻礙，被莫名的煩心瑣事纏身；或受小人所累，行事不順，頻頻出錯。下面這五個星座的人，入秋以後，更應處事謹慎，提防小人纏身，平安過好每一天。

▍1.巨蟹座負面影響多

巨蟹座人受2020年土木星變換影響頗深，尤其是進入秋季以來，他們的運勢處於低潮期，經常會為一些瑣事所困。他們暴躁剛烈的脾氣也會在無意中得罪小人，遭到刁難和嫉恨，負面新聞纏身，這種煩躁不安的日子會一直持續到深秋，才會有好轉。巨蟹座人應當盡量保持平和的心態，遠離紛擾的是非之事，多去大自然中參加戶外活動，放鬆身心，汲取力量，這樣做有利於化解矛盾，讓小人自行退散，消除負面影響，還自己一個清淨的生活工作環境。

▍2.天秤座人際關係緊張

天秤座人進入2020年以來，受四餘星變換帶來的影響，人際關係呈現一派混亂狀態。一些雞毛蒜皮的小事，會被逐漸放大，成為朋友間和諧關係的障礙，曾經的知心好友，也會變得輕易受小人挑撥，反目成仇。這些煩人的瑣事令天秤座人心情煩躁，身心疲憊。此時的天秤座人，應盡量做到清心寡欲，修身養性，避免參加社交活動，不出風頭，不急於表現自己，低調行事不張揚，這樣可以避開小人的讒言和誣衊，緩解人際關係的緊張。

▍3.雙魚座名譽受損

雙魚座在進入2020年秋季後，會遇到被人誤解的名譽受損的問題。善於交際，人緣非常不錯的雙魚座，在日常生活中，人氣旺盛，名聲在外，具有良好的口碑。入秋後，受星座變換的影響，雙魚座人會迅速從高處跌落下來，被人指責，代人受過等事頻頻發生，甚至遭受毀謗，令雙魚座人頭疼不已，不知所措。此時的雙魚座一定要保持鎮定，不沮喪、不失望，在與人交往過程中，保持冷靜的頭腦，信奉言多必失的古訓，不給小人得逞的機會，這樣才能保全自己。

▍4.摩羯座壓力倍增

摩羯座人在初秋過後，無論是感情還是事業，都會受到來自外界的重大壓力，無論怎樣努力都無法達到預期的理想效果。在感情上，摩羯座人會被濫情纏身，無法自拔，一切瑣事令其心煩意亂，無所適從；在事業上，摩羯座人會遇到難纏小人釋放惡意，阻礙發展。這些壓力令摩羯座人身心交瘁，疲於應付，焦頭爛額。此時的摩羯座人，應該保持清醒的認識，以不變應萬變，變壓力為動力，堅持原則，不改初心，把傷害降到最低。

▍5.白羊座煩心事纏身

白羊座進入2020年下半年後，官運不順，小人作祟，尤其是入秋後，更是被各種煩心瑣事纏身，事業受阻，心情沮喪，這種情形大概得持續整個秋天。在這期間，白羊座的努力會被無視，機遇也會被小人獨占，工作找不到方向，心情一直處於壓抑狀態，生活和事業陷入低谷。此時的白羊座，一定要保持冷靜，凡事順其自然，不要逆勢而上，更不要為了一己利益，忘記了初衷，去做無謂的爭鬥，秋季過後，白羊座的運勢會逐漸好轉。

以上五個星座的人，在2020年秋季中，運勢低落，可能會有意想不到的煩心事纏身，但是只要自己行得正、坐得端，遇事沉著冷靜，不慌亂，就一定能平安度過多事之秋。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢解析」（ID：yqxs021），經星座愛情運勢解析授權轉載】

(中時新聞網)