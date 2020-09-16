南韓34歲女星林李智（이지영），過去曾以清純形象加入女團並活躍演藝圈，近期轉型成為YouTuber後改走性感路線，不時在YouTube頻道及個人社群平台上以火辣的穿搭風格彈奏樂器並分享生活。近日她曬出在家中煮飯的照片，超透視的貼身短裙再度引起眾人目光。

長相甜美的林李智，自2005年拍攝印表機廣告後便一腳踏入演藝圈，陸續在《加油！菊花》、《黃金魚》、《魔女之城》、《致忘了詩的你》等戲中演出，也曾在2012年時加入女團「Gangkiz」，但隔年卻火速退團人氣始終無法提升，直到轉行成為YouTuber後，她一改過去清純形象改以火辣的透視造型彈奏鋼琴，反而因此迅速在網路上竄紅。

在 Instagram 查看這則貼文 임이지 Im lee zy（@imleezy86）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 11 日 下午 10:38 張貼

日前，她再度公開在家中下廚的照片，只見照片中的她穿著半透明的貼身小洋裝，背對著鏡頭扭腰擺臀，經頭頂上的燈光一照內搭的白色內衣褲立刻現形，加上若隱若現的性感俏臀，讓照片一出便吸引上千人按讚。

網友紛紛留言「這身材100分」、「看得我都餓了」、「看起來又辣又美麗」、「會彈琴還會下廚，身材又這麼好，當她男友一定很開心」。

在 Instagram 查看這則貼文 임이지 Im lee zy（@imleezy86）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 下午 8:41 張貼

(中時新聞網)